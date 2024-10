Meteo, Sottocorona tranquillizza: "Si sta allontanando". Cosa ci aspetta nel weekend

31 ottobre 2024 a





Il maltempo che ha travolto la regione di Valencia spaventa tutta l'Europa. Tuttavia, secondo Paolo Sottocorona, quei fenomeni devastatori non sono destinati a raggiungere l'Italia. "La situazione è migliore. Ci sono di nuovo temporali nella zona di Valencia, ma il centro di quella bassa pressione si sta allontanando. Si vede questa spirale, che ieri era ben presente", ha spiegato in diretta dallo studio di Omnibus e indicando l'area in questione sulla carta. "Le discussioni su cosa è successo e sui perché? Basterebbe il 10% di quello che è stato detto: sono state date definizioni del nulla, sono stati inventati fenomeni strani", ha voluto precisare.

Piogge torrenziali devastano la regione di Valencia: ci sono almeno 95 vittime

Che cosa dobbiamo aspettarci in Italia? Oggi la presenza di "qualche nuvola" si riscontrerà "in Sardegna, in Sicilia e in parte in Puglia". Situazione "molto simile" domani. Con una differenza, però: "Qualche nuvola arriva anche sulle zone del Tirreno. In Sardegna ci sarà qualche debolissima pioggia, qualche fenomeno intenso a Sud-Ovest", ha spiegato. Sabato, nessun cambio di passo netto e un equilibrio atmosferico persistente. "La situazione sarà stabile", ha ribadito. Per quanto riguarda le temperature minime, "scenderanno un po', ma resteranno sopra le medie", ha concluso.