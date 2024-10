Meteo weekend, dove insiste la pioggia. Sottocorona: quando scompare tutto

26 ottobre 2024 a

a

a

Una settimana in cui "tutto può succedere", a eccezione di un arrivo del freddo intenso. Le previsioni meteo di Paolo Sottocorona, per Omnibus su La7, indicano una giornata, sabato 26 ottobre, caratterizzata da tempo incerto e qualche possibile pioggia al sud, al centro e al Nordest. "Ma sicuramente non maltempo. Qualche pioggia in più in Sardegna e poi Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta", spiega il meteorologo. Questo a causa della a perturbazione atlantica che riesce a infiltrarsi sul nord ovest con "fenomeni localmente intensi".

Domenica 27 ottobre la perturbazione avanza "nella parte meridionale, a prendere corsi che in Sardegna, ma non avanza molto nella zona settentrionale dove rispetto alla giornata di oggi forse c'è qualche fenomeno", spiega Sottocorona. Precipitazioni sono attese sulla Liguria di Ponente e sulle zone alpine del Piemonte. Lunedì 28 ottobre "scompare tutto molto rapidamente", afferma l'esperto.