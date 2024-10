Prezzi benzina, su e giù di listini e medie: i nuovi costi alla pompa

24 ottobre 2024 a

Dopo due rialzi consecutivi, tornano a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati, non senza però lasciare una traccia sui listini dei prezzi dei carburanti consigliati. Questa mattina si registra qualche movimento al rialzo, i cui effetti sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa non si vedranno che nei prossimi giorni. Medie che nel frattempo, a loro volta, proseguono con un lento assestamento al ribasso. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina. Per Q8 si registra un rialzo di un centesimo su benzina e gasolio, per Tamoil +2 cent sulla verde.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,763 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,770, pompe bianche 1,750), diesel self service a 1,641 euro/litro (-2, compagnie 1,647, pompe bianche 1,630). Benzina servito a 1,908 euro/litro (-1, compagnie 1,952, pompe bianche 1,820), diesel servito a 1,785 euro/litro (-2, compagnie 1,828, pompe bianche 1,700). Gpl servito a 0,723 euro/litro (invariato, compagnie 0,733, pompe bianche 0,712), metano servito a 1,356 euro/kg (-1, compagnie 1,368, pompe bianche 1,347), Gnl 1,262 euro/kg (+1, compagnie 1,273 euro/kg, pompe bianche 1,253 euro/kg). I prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,860 euro/litro (servito 2,130), gasolio self service 1,752 euro/litro (servito 2,026), Gpl 0,862 euro/litro, metano 1,471 euro/kg, Gnl 1,335 euro/kg.

Di seguito le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 512 euro per mille litri (-9 valore arrotondato), diesel a 534 euro per mille litri (-1 valore arrotondato). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1240,46 euro per mille litri, diesel a 1151,07 euro per mille litri.