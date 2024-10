Meteo, Giuliacci: "Tanta pioggia ma...". Le previsioni sul ponte di Ognissanti

24 ottobre 2024 a

Dopo la pioggia arriva anche il freddo vero, con temperature in ribassa fino a 15 gradi al nord? Cosa ci aspetta sul fronte del meteo per la fine di ottobre e l'inizio di novembre? A fornire le previsioni e le tendenze per un periodo molto atteso dagli italiani, con la festa di Halloween e il ponte di Ognissanti, è il colonnello Mario Giuliacci. "Comincerà a fare freddo e pioverà ancora in questi giorni ma non al sud", spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Venerdì 25 ottobre sono attese piogge "al centro nord, forti sulla Toscana", sabato 26 ottobre si replica con intense precipitazioni "sul Piemonte e ponente ligure, domenica ancora pioggia sul nord Italia", spiega il meteorologo.

Il copione non cambia lunedì 28 ottobre, ma dal giorno successivo "il tempo migliora". Ma il ponte è solo "mezzo salvo", perché il primo novembre sarà caratterizzato da pioggia, almeno al nord. Partirà infatti una "nuova fase piovosa" che dovrebbe prolungarsi fino al 7 novembre, spiega Giuliacci. Insomma, la pioggia non abbandona l'Italia.