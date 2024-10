Il Tempo compie 80 anni, l'evento a Roma. II sindaco Gualtieri: una voce storica e importante

23 ottobre 2024 a

Il Tempo festeggia 80 anni di storia con un grande evento alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, il primo di una serie per celebrare un traguardo tanto importante. A inaugurare la serata, mercoledì 23 ottobre, un intervento del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha sottolineato come Il Tempo sia un "giornale importantissimo, voce storica e importante. Mia nonna leggeva Il Tempo, e quindi l'ho letto anch’io", racconta Gualtieri che ha sottolineato il valore della libertà di stampa e della pluralità delle voci.

Giorgia Meloni agli 80 anni de Il Tempo. La mail, i giudici, i migranti: "Non sono condizionabile"

Capitolo Giubileo, che Roma ci troveremo davanti? "Siamo tutti pancia a terra a lavorare per l'obiettivo, che è importantissimo", ha detto il sindaco ammettendo che il processo è partito in ritardo, ma annunciando che i cantieri principali stanno andando a buon fine: "La città soffre i cantieri, ma sono sacrifici necessari per un evento così importante", ha detto Gualtieri.

Nel corso dell'evento alla presenza degli editori, la famiglia Angelucci, il direttore Tommaso Cerno ha intervistato la premier Giorgia Meloni. L'intervento conclusivo è stato quello dello storico direttore Gianni Letta.