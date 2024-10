Meteo, Sottocorona avverte: "Eventi intensi". Dove non molla il maltempo

20 ottobre 2024 a

a

a

II maltempo che è stato protagonista in molte zone regioni va verso una progressiva attenuazione. Ma cosa ci aspetta su fronte del meteo domenica 20 ottobre e nei giorni seguenti? A spiegarlo nelle sue previsioni del tempo per La7 è Paolo Sottocorona, secondo cui oggi nella parte centrale delle regioni settentrionali può resistere "qualche fenomeno più intenso", mentre a Nord Est a Nord Ovest l'attenuazione è più evidente.

Quando arriva il "freddo vero"? Giuliacci indica la data da segnare

Dove resistono precipitazioni ed eventi intensi è il Sud, "sia quello per insulare sia in Sicilia dove abbiamo dei fenomeni che ancora localmente possono essere molto intensi", spiega il meteorologo. Lunedì 21 ottobre "si attenua ulteriormente questo maltempo soprattutto al Nord, ma anche su quasi tutto il centro e parte del Sud - spiega Sottocorona - in Sicilia precipitazioni deboli, in Puglia poco o nulla" mentre fenomeni residui potranno coinvolgere Calabria e Sardegna orientale.

Tendenza che si rafforza martedì 22 ottobre, quando avremo un tempo appena grigio con qualche goccia di pioggia" pressoché ovunque, con l'eccezione di un ritorno del maltempo tra Puglia, Basilicata, Calabria e in parte Sicilia.