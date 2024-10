MeteoGiuliacci, altro weekend da incubo con il maltempo in vista. “Situazione preoccupante”, le previsioni

21 ottobre 2024 a

Il maltempo sta martellando sull’Italia da nord a sud e c’è già attesa per capire quando tornerà con forza. Le previsioni del tempo realizzate da MeteoGiuliacci lasciano però poche speranze sul prossimo weekend: “Le mappe metereologiche fanno abbastanza riflettere e sono piuttosto improntate al maltempo. Il brutto tempo non sarà per tutta l'Italia, ma coinvolgerà alcune regioni che però hanno già ricevuto tantissime precipitazioni nelle settimane scorse. Sono previste forti piogge nelle aree del Nord-Ovest italiano. In particolare su Liguria in primis, ma poi anche Piemonte, Lombardia e alcune zone della Toscana e dell'Alto Lazio. Se andassero in porto sarebbe una situazione preoccupante”.

Il vero problema è infatti che si aggiungerebbero pesanti precipitazioni all’acqua già caduta, copiosa, negli scorsi giorni in poco tempo. “Sarebbe davvero una pessima cosa. È auspicabile che tale pattern meteo non vada in porto, altrimenti potrebbero essere dolori”.

