Meteo, quanto dura il maltempo? Sottocorona: quando e dove "si riattiva"

L'Italia, nelle scorse ore, è stata travolta da una forte ondata di maltempo e la situazione è risultata particolarmente difficile in varie zone dell’Emilia-Romagna. In diretta dallo studio di Omnibus, Paolo Sottocorona ha fatto il punto e diffuso le ultime previsioni meteo. Nonostante l'allerta fatta scattare in alcune aree della Penisola, non ci sono al momento motivi di forte preoccupazione. Ci sono "nuvole che interessano il Nord e il Centro" e "qualche pioggia più consistente" arriverà oggi tra Sicilia e Calabria. Sulle altre regioni "non si va più" di "piogge deboli", ha anticipato l'esperto.

Domani non si attendono "fenomeni estremi", anche se "qualche precipitazione debole" è attesa al Nord, al Centro e al Sud. "Non sono giornate stupende", ha commentato. Mercoledì, poi, "si riattiva una zona che prende la Sardegna, il Tirreno, la Toscana, in parte l'Emilia-Romagna". In altre parole, ci saranno ancora "fenomeni intensi". Il resto del territorio, però, non sarà interessato da tante piogge. Le temperature minime "si sono mantenute su valori non bassissimi", ha aggiunto il meteorologo.