Prezzi benzina, salgono ancora i costi anche se i listini vanno al ribasso

La revisione al ribasso delle previsioni sulla domanda petrolifera, che per una volta mette d’accordo Aie e Opec, manda in depressione i mercati internazionali. Nuovo forte calo per le quotazioni dei prodotti raffinati, cui fa eco un movimento al ribasso sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa sono tuttavia in salita, sulla spinta dei rialzi dei listini segnalati ieri. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,769 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,777, pompe bianche 1,752), diesel self service a 1,654 euro/litro (+2, compagnie 1,662, pompe bianche 1,637). Benzina servito a 1,911 euro/litro (+3, compagnie 1,956, pompe bianche 1,822), diesel servito a 1,796 euro/litro (+2, compagnie 1,842, pompe bianche 1,707). Gpl servito a 0,721 euro/litro (+1, compagnie 0,731, pompe bianche 0,710), metano servito a 1,356 euro/kg (-1, compagnie 1,366, pompe bianche 1,348), Gnl 1,264 euro/kg (invariato, compagnie 1,273 euro/kg, pompe bianche 1,258 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,869 euro/litro (servito 2,136), gasolio self service 1,766 euro/litro (servito 2,037), Gpl 0,861 euro/litro, metano 1,465 euro/kg, Gnl 1,334 euro/kg.