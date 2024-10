Meteo, il giorno del cambiamento. Sottocorona: "Piogge abbondantissime", quando e dove

15 ottobre 2024 a

Il maltempo in questo periodo dell'anno arriva spesso da ovest. E c'è proprio una zona di nuvole che interessa la Francia, il Mediterraneo occidentale e il vicino Atlantico, spiega Paolo Sottocorona nelle previsioni meteo di martedì 15 ottobre per il Tg La7. Parliamo di situazioni atmosferiche che ancora non coinvolgono direttamente l'Italia ma che "non sono lontane", afferma il meteorologo. Ebbe, cosa ci aspetta pe ri prossimi giorni? "Oggi in realtà non succede molto se non l'arrivo di qualche nuvola, sulle regioni centrali e in Sardegna", e "sulle zone di nord ovest qualche debolissima precipitazione". Un tempo caratterizzato da qualche "incertezza", dunque, ma "sostanzialmente stabile".

Mercoledì 16 ottobre "si comincia a vedere il cambiamento", spiega Sottocorona, soprattutto sulle zone di nord ovest con fenomeni di un certo rilievo tra Piemonte e Valle d'Aosta. "Possono essere localmente anche molto forti, non si tratta di quattro gocce di pioggia", commenta l'esperto che per il resto del Nord su parte del Centro prevede eventuali deboli piogge. Giovedì 17 ottobre la situazione peggiora, ancora al nord ovest e sull'alta Toscana che si aggiunge a Liguria l'alta Lombardia. I colori delle mappe "sfumano al rosso, significa precipitazioni abbondantissime e quindi maltempo molto marcato", spiega il meteorologo. Meno intenso il maltempo sul nordest. Centro e Sud si dividono tra nuvole e pochissime piogge. Per quanto riguarda il caldo, le temperature minime restano sempre relativamente elevate al Sud, normali al Centro e al Nord.