Senigallia, 15enne in fuga con una pistola. Avvisati i docenti: non fate uscire gli alunni

Sono in corso e, al momento, senza esito le ricerche di un 15enne che, la notte scorsa, si è allontanato da casa con una pistola del padre. L’area battuta da polizia, carabinieri e vigili del fuoco, anche con l’ausilio di un elicottero e due squadre cinofili, è quella a sud di Senigallia, in particolare nelle aree vicine all’abitazione nella quale il minore vive con la famiglia e dove sarebbe stato visto da alcuni testimoni. Le scuole del comprensorio hanno disposto che gli studenti non escano all’aperto. Al momento non è chiaro se la decisione di uscire di casa armato sia conseguenza di un diverbio che il quindicenne avrebbe avuto con i suoi genitori.