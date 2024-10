Emilia-Romagna, domani scatta l'allerta arancione: le previsioni

07 ottobre 2024 a

a

a

Scatta l'allerta meteo arancione, domani, in Emilia-Romagna per piene dei fiumi e frane, e gialla per temporali e vento. Lo ha diramato l’Agenzia regionale per la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna. Per la giornata di martedì 8 ottobre sono previsti temporali forti più probabili sulla fascia appenninica, con precipitazioni intense anche a carattere di rovescio, che possono generare diffusi fenomeni di ruscellamento e franosi sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con possibili superamenti della soglia 2 nel settore centrale e della soglia 1 nel settore occidentale e centro orientale.

In arrivo tanta pioggia. Giuliacci: dove e quando "la giornata peggiore"

Inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica. Il moto ondoso potrà generare occasionali fenomeni di erosione del litorale e/o ingressione marina, soprattutto nel settore costiero centro-settentrionale.