Sammy Basso, malore fatale al ristorante: fece scoprire all'Italia la progeria

06 ottobre 2024 a

a

a

Addio a Sammy Basso, attivista e scrittore che ha sensibilizzato l’Italia sulla progeria, la malattia rara che l'aveva colpito e che causa l'invecchiamento precoce. Aveva 28 anni e secondo quanto riporta il Corriere del Veneto avrebbe avuto un malore mentre si trovava in un ristorante. Basso era rientrato in Italia da qualche giorno dopo un viaggio in Cina.

A diffondere la notizia attraverso i social è stata l'Associazione Italiana Progeria Sammy Basso onlus (A.I.Pro.Sa.B.): "5 Ottobre 2024 - oggi la nostra luce, la nostra guida, si è spenta. Grazie Sammy per averci reso partecipi di questa vita meravigliosa. Ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici nel rispetto del dolore in questo delicato momento di lutto", si legge in un post con la foto di Basso che in tutta la sua vita si è speso per la sensibilizzazione e ricerca scientifica sulle malattie rare. Nato a Schio il 1 dicembre 1995, si era laureato con 110 e lode a Padova nel 2018 in scienze naturali con indirizzo biologico molecolare presentando una tesi dedicata alle terapie per rallentare il decorso della propria patologia, la progeria di Hutchinson-Gilford, che gli era stata diagnosticata a poco più di due anni di vita.