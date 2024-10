Treno Italo bloccato a Orte, "ritardi fino a 70 minuti" sulla Roma-Firenze

05 ottobre 2024 a

La circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità Roma-Firenze risulta fortemente rallentata dalle 18 per un guasto a un treno Italo nei pressi di Orte. Alle 20 l’intervento del locomotore di soccorso era ancora in corso. I treni alta velocità, Intercity e Regionali - avvisa Trenitalia - possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti, mentre 9 treni alta velocità hanno oltre 60 minuti di ritardo.

Operaio investito sulla linea Bologna-Venezia. Caos treni: cancellazioni e ritardi

I disagi si aggiungono all'incidente sul lavoro di ieri, costato la vita a un operaio di una ditta appaltatrice esterna che stava lavorando per conto di Rfi sui binari nei pressi della stazione di San Giorgio di Piano, in un'area dove non circolavano treni. Mercoledì, invece, erano stati registrati più di cento treni cancellati tra alta velocità, intercity e regionali, con ritardi fino a quattro ore e rallentamenti fino a tarda sera per migliaia di turisti e pendolari.