Sapienza, le frasi choc del professore: “Israele stato terrorista”. L'affondo di Del Debbio

All’Università La Sapienza di Roma in settimana ha preso luogo un convegno dal titolo “PALESTINA: LE RAGIONI DEL GENOCIDIO E GLI ORIZZONTI DELLA LOTTA”. Avrebbe dovuto partecipare anche l’ex terrorista Leila Khaled, famosa per aver dirottato nel ’69 e nel ’70 due aerei di linea e soprattutto nota per una foto che la ritrae mentre imbracciava una K47 con addosso una kefia. Ad ogni modo la Khaled - aderente al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina - si sarebbe dovuta collegare da remoto ma non è riuscita per problemi tecnici. Il professore Luciano Vasapollo, delegato dell’ex rettore de La Sapienza Eugenio Gaudio per le relazioni con l’America Latina, ha tenuto il suddetto incontro: una manifestazione che non è piaciuta ai più, come si è visto durante la trasmissione “4 di sera”.

Forti le parole che il conduttore Paolo del Debbio ha rivolto al professor Vasapollo: “Vasapollo dice che lo stato di Israele è uno stato terrorista. Se lei dice una castroneria del genere poi deve prendersi le responsabilità di quello che dice”, ha affermato in diretta televisiva su Rete 4 Del Debbio. “Il professor Vasapollo vuole fare il gallo, fosse per me in quell’università lei non ci insegnerebbe più”, ha continuato il conduttore, rispondendo ad alcune critiche mossegli da Vasapollo stesso.

Tanti i commenti degli ospiti della puntata contro la manifestazione tenuta a La Sapienza. Carlo Calenda ha affermato che si tratta di “Una manifestazione completamente sbagliata”, all’unisono con altri pareri simili. “Si dice che questo tipo di manifestazioni sono fatte per celebrare una strage”, ha detto impetuosamente un altro ospite, Maurizio Belpietro. “Io le manifestazioni per celebrare le stragi non le faccio e non le voglio in un paese democratico”, ha concluso poi il giornalista.