Meteo, Giuliacci e la svolta invernale: "Maltempo, freddo e...", clamorosa sorpresa

Ormai ci siamo, una intensa ondata di maltempo incombe sull'Italia. Il peggioramento del tempo è atteso tra giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, un cambio di scenario meteo in cui non mancherà "qualche clamorosa sorpresa dal sapore invernale", fa sapere il colonnello Mario Giuliacci che parla di un "ritorno della neve". Nelle previsioni del tempo per i prossimi giorni il volto noto del meteo sul web e in tv spiega che "il deciso calo delle temperature" dei prossimi giorni "aprirà la strada a nevicate" anche a quote "insolitamente basse per il periodo".

Insomma, arriva il freddo, spiega l'esperto sul sito MeteoGiuliacci , soprattutto al nord dove l'abbassamento delle temperature sarà più deciso. Giovedì sono previste nevicate sull'arco alpino dai 1800-2000 metri con accumuli fino a 20 centimetri, venerdì la neve cadrà anche a 1700-1800 metri.

Quanto durerà questa fase invernale? "Per gli inizi della settimana centrale del mese, intorno al 14 ottobre, appare possibile l'infiltrazione sull'Italia di aria relativamente più fredda che, assieme a una nuova fase di diffuso maltempo, potrebbe favorire nevicate sulle Alpi, a tratti copiose, anche intorno ai 1500 metri, se non a quote più basse", spiega Giuliacci. In questo caso si tratta di tendenze meteo che andranno confermate nei giorni a venire.