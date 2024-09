Meteo, Giuliacci: i giorni del freddo e della pioggia: l'autunno parte in quarta

30 settembre 2024 a

Addio settembre, arriva ottobre che inizia come un mese di stampo tipicamente autunnale. "Si alterneranno, giornate soleggiate e giornate piovose, ma con temperature sempre per lo più inferiori alle medie stagionali", spiega il colonnello Mario Giuliacci nelle sue previsioni meteo per i prossimi giorni e nelle tendenze per quelli successivi. Non mancheranno giornate soleggiate e temporanei rialzi termici, commenta sul sito MeteoGiuliacci, "ma si farà sentire un po' di freddo insolito per il periodo, soprattutto in alcune regioni".

Dove si sentirà più freddo? Le temperature scenderanno "al di sotto della norma soprattutto al Centro e al Nord, mentre al Sud rimarranno nel complesso più vicine alle medie stagionali". Tra mercoledì 2 e venerdì 4 ottobre i valori più bassi previsti in questa settimana anche a causa di una perturbazione "intensa" che porterà piogge in ampie zone della penisola.