Sangiuliano in Procura a Roma: ascoltato per la denuncia a Boccia

L’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, si è recato nella tarda mattinata di lunedì 30 settembre in procura a Roma per essere ascoltato in relazione al caso che riguarda Maria Rosaria Boccia. L'ex direttore del Tg2 aveva presentato una denuncia nei confronti di Boccia, indagata per minaccia a corpo politico e lesioni.

Nell'esposto curato dall’avvocato Silverio Sica è presente una ricostruzione cronologica dei fatti, della relazione tra i due e dell'esplosione del caso, e la versione di Sangiuliano. E ancora della ferita riportata sulla fronte dalll'allora ministro fino alle allusioni, da parte della donna, a una sua presunta gravidanza come leva nel rapporto con il gioornalista. Tutti elementi che le indagini dovranno valutare.