Laboratorio "trans e gender" per bambini a Roma Tre, Latini (Lega): "Iniziativa assurda"

Non si placa la polemica sul "laboratorio per bambin* trans e gender creative" dedicato a giovanissimi tra i 5 e i 14 anni condotto da ricercatori e da una insegnante e previsto per il 28 settembre all'Università Roma Tre. “Quella di Roma Tre è una iniziativa assurda: il laboratorio trans e gender per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, approvato tra l’altro dal ‘comitato etico’ dell’ateneo, è un esempio di quella deriva ideologica che davvero non possiamo accettare, così come non possiamo accettare qualunque tentativo di condizionamento dei bambini in un momento delicato della loro crescita personale", dichiara la deputata della Lega e vicepresidente della commissione Cultura e Istruzione, Giorgia Latini.

Il caso è esploso giorni fa dopo la denuncia di un gruppo di associazioni con in testa Pro Vita e ha scatenato la reazione indignata delle forze di centrodestra, mentre a sinistra difendono l'operazione. "Giù le mani dai minori, che dovrebbero vivere la propria infanzia serenamente, non certo venendo esposti a iniziative propagandistiche e ideologiche - continua Latini - Come Lega faremo tutto il necessario per scongiurare il dilagare di simili trovate, incomprensibili soprattutto perché rivolte anche ai bimbi della più tenera età”.