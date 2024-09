Meteo, la perturbazione Atlantica travolge l'Europa. Sottocorona: dove e quando ci colpirà

26 settembre 2024 a

Tutta l'Europa è attraversata da perturbazione Atlantica di una certa consistenza e Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, ci mostra come, quanto e quando interesserà l’Italia nel suo quotidiano appuntamento con le previsioni del tempo: “La previsione per la giornata di oggi, giovedì 26 settembre, vede fenomeni intensi. Partendo dalla zona più piccola, ma può essere un po' critica, Liguria di Levante e Alta Toscana, Appennino Tosco Emiliano. E poi le zone Alpine e prealpine, le piogge scendono in pianura, a ovest tra Francia e Svizzera ancora ci sono fenomeni intensi. Sul resto del paese, Centro e Sud, qualche piccolo incertezza e qualche nuvola, ma di più non c’è. Nella giornata di domani, venerdì 27 settembre, il tutto si sposta, migliora sulle zone di Nord-ovest, i fenomeni intensi sul Nordest e ancora una volta Toscana, Appennino Tosco Emiliano, Liguria. Sulle altre regioni del Centro e del Sud ancora una volta qualche nuvola o debolissima pioggia, insomma tempo più stabile. Arriviamo alla giornata di sabato 28 settembre in cui ancora restano fenomeni intensi fra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Si attenuano quelli fra Toscana e Liguria, al Centro e al Sud giornate un po' grigie, qualche pioviggine, ma fenomeni intensi sicuramente non ce ne sono”.

"Treno di perturbazioni": non c'è scampo, quali saranno le regioni nel mirino

Sottocorona, che spiega come i venti meridionali moderati causino il fatto che le temperature, anche con le piogge, non scendano più di tanto, approfondisce poi le massime previste per la giornata di oggi: “Sulla Pianura Padana ancora qualche valore su questi famosi 24 gradi che sembravano essere il limite, forse al sud si supereranno un poco ma non di molto. La tendenza delle temperature nelle prossime 24 ore è in aumento al Nord dove il tempo migliora, Centro e Sud leggeri aumenti, qualche diminuzione in Toscana perché lì ancora qualche pioggia ci può essere. Però insomma - conclude così le sue previsioni meteo - sono temperature nel complesso abbastanza normali per la stagione”.