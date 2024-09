Meteo, ritorna l'estate. Giuliacci svela il colpo di coda del caldo: di nuovo 30 gradi

23 settembre 2024 a

Un settembre insolito rispetto agli ultimi anni e anche la sua ultima settimana è iniziata con pioggia e temperature fresche, con il nord che ha visto i termometri sotto media. A svelare però una situazione differente in arrivo è il colonnello Mario Giuliacci: “Nei prossimi giorni potrebbe esserci spazio anche per un improvviso quanto fugace colpo di coda dell'estate. A riportare il caldo sull'Italia ci penserà l'alta pressione, che tornerà ad allungarsi verso la nostra Penisola trascinando con sé calde correnti sub-tropicali. Sarà però una parentesi di breve durata, e coinvolgerà solo alcune regioni. L'alta pressione si affaccerà sull'Italia a metà settimana e per qualche giorno, tra giovedì e sabato, farà sentire i suoi effetti sulla nostra Penisola. In gran parte del centro-sud e Isole le giornate saranno infatti in prevalenza soleggiate e accompagnate da un improvviso e sensibile rialzo termico che ci regalerà temperature oltre la norma e, in alcune regioni del Sud, spingerà la colonnina di mercurio dei termometri fino ai 30 gradi”.

L’esperto meteo, nella sua analisi su meteogiuliacci.it , si sofferma sulle zone colpite da questo drastico cambio del tempo: “Il caldo si farà sentire soprattutto in Puglia, Calabria e Sicilia. Dal colpo di coda dell'estate verrà tagliato fuori il nord, esposto di nuovo al passaggio di piovose e fresche correnti atlantiche che poi, scivolando verso lungo la Penisola, nel weekend spazzeranno via il caldo anche dalle regioni centrali e meridionali. Insomma – chiosa Giuliacci - il ritorno del caldo estivo durerà davvero poco e coinvolgerà solo alcune regioni”.