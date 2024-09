Maltempo Toscana, nonna e nipote di 5 mesi portati via dall'acqua

24 settembre 2024 a

Sono in corso da stanotte le ricerche di un bimbo di 5 mesi e della nonna dispersi per la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina (Pisa). La famiglia si era rifugiata sul tetto dell’abitazione a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua. «Dal racconto dei volontari il bimbo è scivolato dalle braccia della nonna», racconta Francesco Auriemma, sindaco di Montecatini Val di Cecina aggiungendo che la donna è stata poi travolta dall’acqua «nel tentativo di tenere» il piccolo. Si tratta di una famiglia di turisti: «Dovrebbero essere tedeschi, erano qui in villeggiatura», continua il primo cittadino.

Dove torna a colpire il maltempo. Sottocorona: "La zona nel mirino"

Nubifragi e alluvioni stanno interessando una vasta zona in Toscana, in particolare le province di Pisa e Livorno. "Tra Castagneto Carducci, San Vincenzo, Monteverdi Marittimo e Montecatini Val di Cecina sono caduti fino a 226mm di pioggia in 6 ore, superiore a quello che piove in media nell’intero mese più piovoso. Da quando sono presenti i rilevamenti meteo, mai si era abbattuta nella zona una perturbazione così intensa", scrive sui social Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Per tutta la notte, racconta Giani, è "proseguito il lavoro del nostro sistema di Protezione Civile della Toscana con i volontari e tecnici, personale degli enti locali, Vigili del Fuoco e Forze di Polizia, grazie a tutte le persone impegnate nei soccorsi".