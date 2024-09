Meteo, Giuliacci: "Caldo? Dura poco". In arrivo "una bella rinfrescata"

23 settembre 2024 a

"Un po' di caldo sì, ma nulla di eccezionale e dura poco". Ne è convinto Andrea Giuliacci, che oggi è tornato ad aggiornare gli italiani con le ultime previsioni meteo. La conferma di una risalita delle temperature c'è, ma l'esperto del ilmeteo.it, parlando con l'AdnKronos, si è ben guardato da anticipare un ritorno del clima estivo. Oggi, intanto, ci saranno piogge "su gran parte d’Italia, con il rischio di rovesci e temporali forti soprattutto al Nordovest e nelle regioni tirreniche", ha spiegato.

Fortunatamente "in Emilia Orientale, Romagna e Marche le piogge dovrebbero risultare meno insistenti e meno intense", ha continuato, alludendo alle alluvioni che recentemente hanno messo ko le regioni elencate. Sempre oggi, le temperature saranno "in calo in molte regioni, al di sotto della norma al Nordovest (valori da metà ottobre), più vicine alle medie stagionali altrove". Domani e mercoledì, invece, le giornate saranno "in generale nuvolose, con qualche momento piovoso soprattutto al Centro e al Nord".

"Temperature vicine alla norma, tipiche di inizio autunno. Poi giovedì e venerdì Italia sarà divisa in due: nuvole, un po' di piogge e temperature autunnali al Nord; tempo più soleggiato e sensibile rialzo termico nel resto d’Italia, con un po' di caldo fuori stagione soprattutto al Sud e Isole, dove sono possibili delle punte di 30-32 gradi. Il caldo comunque durerà poco: nel weekend, nonostante condizioni di tempo in generale bello, è attesa una bella rinfrescata, con temperature ovunque in calo grazie a freschi venti settentrionali", ha concluso l'esperto.