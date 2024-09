Meteo, lunedì nero per "piogge intense e abbondanti". Giuliacci: dove colpiranno

22 settembre 2024 a

La settimana non inizierà nel migliore dei modi. Domani, lunedì 23 settembre, passerà sull'Italia "un'intensa perturbazione atlantica". Che tempo dobbiamo aspettarci? Ad anticiparlo è il colonnello Mario Giuliacci. "Diffuse piogge e pericolo di piogge particolarmente intense e abbondanti", ha detto in maniera netta l'esperto per annunciare le ultime previsioni meteo. "Questa volta il peggioramento arriva da ovest, portato da una perturbazione atlantica. Anche questo sistema perturbato raccoglierà tanta energia da un Mediterraneo insolitamente caldo, e ci si possono quindi attendere piogge localmente intense e accumuli notevoli in diverse zone del Paese", ha spiegato il meteorologo su meteogiuliacci.it .

C'è la possibilità di "veri e propri nubifragi" in "Liguria, Lombardia, Veneto, Toscana. Lazio e Campania", ha assciurato Giuliacci. Occhio anche alle temperature. "Il passaggio della perturbazione, con le sue nuvole e le sue piogge, causerà anche un generale abbassamento delle temperature, più marcato nel versante occidentale del Paese, cioè quello interessato dal maltempo più intenso e insistente", ha continuato il meteorologo. Temperature che "faranno registrare valori di qualche grado al di sotto della norma al Nordovest". Nel resto d'Italia, invece, "rimarranno invece più vicine alle medie stagionali, ma comunque tipiche di inizio autunno", ha concluso.