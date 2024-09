Napoli, esplode una palazzina a Saviano: morti due bambini, padre e figlio estratti vivi

22 settembre 2024 a

Una tremenda esplosione poi il crollo: una palazzina è venuta giù a Saviano (Napoli), molto probabilmente per l’esplosione di una bombola di gas. Si tratta di un edificio di due piani. Coinvolti nel crollo una famiglia di cinque persone, marito moglie e tre bambini, e un'anziana nel cui appartamento sarebbe avvenuta l’esplosione. Ci sono vittime.

A perdere la vita una bambina di 4 anni e il fratello di 6. Il papà e un bambino di 2 anni sono stati estratti vivi e ora sono in ospedale, mentre proseguono le ricerche di altri due dispersi: mancano all’appello la madre e l’anziana nonna residente al secondo piano, dove sarebbe avvenuto lo scoppio della bombola. Secondo quanto si apprende, il bimbo e la madre non rispondono ai soccorritori che temono altre vittime. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, carabinieri, polizia, protezione civile e volontari, che continuano a scavare a mano. Lo scoppio si è verificato intorno alle 7.30 in via Tappia.