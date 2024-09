Meteo, da domani cambia tutto: "il caldo torna a farsi sentire". In quali regioni

22 settembre 2024 a

a

a

Le lunghe giornate di sole sembrano già lontane. La pioggia e i temporali hanno dominato le previsioni meteo per giorni tanto da farci credere che l'autunno sarebbe stato un assaggio dell'inverno. Eppure, stando agli ultimi aggiornamenti, non sembra proprio così. Le temperature riprenderanno a risalire "su molte regioni del nostro Paese per la presenza fugace dell’Anticiclone africano dove le colonnine di mercurio potranno salire fino a toccare picchi di 35°C", hanno anticipato gli esperti de ilmeteo.it . Il cambiamento, hanno spiegato, è iniziato già ieri, quando i 24-25°C sono stati superati in gran parte delle città della nostra Penisola.

"Altre piogge abbondanti". Giuliacci: ecco i giorni a rischio

Oggi, hanno continuato, "l'approssimarsi di una perturbazione inizierà a influenzare negativamente il quadro atmosferico principalmente sulle regioni di Nordovest, in Sardegna e localmente al Sud (solo tra Sicilia e Calabria), causando una leggera flessione delle temperature". Nonostante ciò, nel resto del Paese "il caldo continuerà a farsi sentire e ancora una volta soprattutto sulle regioni meridionali (sono attesi ancora 30°C in Sicilia)", hanno precisato.

Occhio al "cambio di scenario". Sottocorona: quando entra il maltempo

Che cosa dobbiamo aspettarci? "Il transito della perturbazione potrebbe riservare delle sorprese. Invece di portare un calo generalizzato delle temperature, l'afflusso di venti molto caldi associati alla perturbazione determinerà un ulteriore rialzo termico, specialmente al Sud, dove il meteo sarà anche più stabile. In Sicilia, per esempio, si potrebbero toccare picchi estremi con valori fino a 34°C o addirittura 35°C", si legge. Valori diversi da quelli di questi giorni sono attesi anche al Centro, "con 27-28°C a Roma, Ancona, Firenze e Pescara".