Meteo, cambio di scenario. Sottocorona: "Quando entra il maltempo"

22 settembre 2024 a

a

a

Temperature alte, cieli segnati solo da qualche annuvolamento pomeridiano e rovesci isolati. Le previsioni meteo di romanica 22 settembre di Paolo Sottocorona riportano una situazione in buona parte d'Italia ma lo scenario è destinato a cambiare presto. Nella giornata di oggi sono attesi isolati rovesci sull'Appennino centrale meridionale e le zone interne della Sicilia. Da Ovest però "sta arrivando una zona di maltempo che oggi toccherà solo marginalmente le zone Alpine occidentali, Piemonte e Valle d'Aosta e non il resto del paese", spiega il meteorologo di La7 nel corso di Omnibus.

La pausa dalla pioggia dura pochissimo. Inizia l'autunno e si ripiomba nel maltempo

Lunedì 23 settembre questo maltempo non si manifesta del tutto, "non c'è un ingresso in forze" in Italia, ma avremo precipitazioni intense sulle zone Alpine occidentali e qualche pioggia più debole tra il nord e la Sardegna, fenomeni isolati al sud. Ma si "comincia a cambiare la scena", soprattutto nella giornata di martedì 24 settembre "perché quel maltempo entra e prende tutto il nord, tutto il centro" ma "passa velocemente e si attenua sulle zone di nord ovest", spiega Sottocorona. I fenomeni più intensi sono attesi nel nord-est ma qualche pioggia arriva anche al sud.