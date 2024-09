Caso Sangiuliano: perquisita la casa di Boccia, sequestrati telefono, pc e occhiali "spia"

21 settembre 2024 a

a

a

Nuovo capitolo nell'affaire Boccia-Sangiuliano. Dopo l'esposto presentato nei giorni scorsi dall'ex ministro della Cultura, i carabinieri del Nucleo investigativo hanno perquisito, su ordine della Procura di Roma, l'abitazione a Pompei dell'imprenditrice e influencer. I pm capitolini, coordinati dalla procuratrice Giulia Guccione, indagano Maria Rosaria Boccia per alcuni reati, tra cui violazione della privacy, lesioni, violenza privata e il furto della fede nuziale in oro dell'ex ministro alla Cultura. Nella sua abitazione i carabinieri hanno sequestrato un telefono cellulare, un pc e i famosi occhiali 'spia' dotati di telecamera, come quelli usati per registrare le 'passeggiate' all'interno della Camera dei Deputati.

"È solo una mitomane". Feltri a valanga sulla Boccia: di cosa la accusa

Nel dettagliato esposto depositato nei giorni scorsi dal legale di Gennaro Sangiuliano, l'ex direttore del Tg2 ripercorre l'intero arco di tempo in cui è nato, è maturato e si è concluso il rapporto con Boccia, soffermandosi su alcuni particolari su cui i magistrati vogliono vederci chiaro. Come l'episodio della ferita sulla testa di Sangiuliano, che gli sarebbe stata procurata dall'imprenditrice nel corso di una accesa lite avvenuta tra il 16 e il 17 luglio scorso. Maria Rosaria Boccia avrebbe anche proposto a Sangiuliano la stipula di un "patto di riservatezza", secondo cui lui non l'avrebbe più dovuta cercare e lei non avrebbe mai rivelato la loro presunta relazione. Una richiesta alla quale l'ex ministro si è opposto.

Sangiuliano denuncia Boccia. E lei spunta a due passi da Montecitorio

E poi ci sarebbe la vicenda di una presunta gravidanza, che Boccia avrebbe comunicato a Sangiuliano. Intanto, sul proprio profilo Instagram l'imprenditrice - che nei giorni scorsi ha pubblicato a ritmo serrato materiale relativo alla vicenda, sconfinata dai palazzi del potere a quelli della giustizia - sembra aver rallentato, fatta eccezione per un selfie sorridente con sottofondo un brano di Fiorella Mannoia, dal testo che appare un monito per qualcuno: "E rido di gioia pure senza motivo, convinta che alla fine tutto torna".