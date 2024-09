Maria Rosaria Boccia, sequestrati anche gli occhiali-spia dei video alla Camera

21 settembre 2024 a

Tra i vari "supporti informatici" sequestrati a Maria Rosaria Boccia nella sua casa di Pompei ci sono anche i famosi occhiali smart, I Ray-Ban Stories usati per girare dei video all'interno dei locali di Montecitorio, in barba al divieto di registrare filmati o scattare foto alla Camera dei deputati. I carabinieri del Nucleo investigativo di Roma, su delega della procura di Roma, hanno infatti perquisito l’abitazione della 41enne in relazione all’indagine nata dalla denuncia dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano a seguito della vicenda della mancata nomina a consigliera per i grandi eventi del MiC.

Perquisizione e sequestro a casa di Boccia dopo la denuncia di Sangiuliano

Come anticipato da Dagospia i militari si sono recati a Pompei dove hanno acquisito il cellulare della donna e altri supporti informatici nell'ambito dell’indagine coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi e dal procuratore aggiunto Francesco Cascini. A casa di Boccia - iscritta nel registro degli indagati, come riportato oggi da Repubblica -, gli investigatori avrebbero trovato anche gli occhiali smart, utilizzati in passato dalla donna per effettuare una serie di filmati anche all’interno della Camera dei deputati. Quanto posto sotto sequestro verrà adesso analizzato dai carabinieri che hanno ricevuto la delega dai pm di piazzale Clodio.