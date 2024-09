Meteo, alluvione in Emilia-Romagna. Giuliacci: "Quando finisce la pioggia"

19 settembre 2024 a

Un'ondata di maltempo violenta e persistente, che sta sferzando duramente l'Emilia-Romagna già colpita dall'alluvione del maggio 2023. Ci sono anche dei dispersi. Ma cosa dicono le previsioni meteo e quando finirà? Il colonnello Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv e sul web, spiega che "in base alle ultime proiezioni dei modelli, la situazione meteo dovrebbe finalmente migliorare alla fine di oggi", giovedì 19 settembre. Insomma, dopo 48 di maltempo che ha messo in ginocchio ampie zone dell'Emilia-Romagna ma anche delle Marche la situazione è in via di miglioramento. Dalla serata di oggi, scrive l'esperto sul sito MeteoGiuliacci, "la perturbazione comincerà ad allontanarsi dalla nostra Penisola".

Venerdì 20 e sabato 21 settembre torneranno le nuvole ma "le piogge saranno quasi del tutto assenti, con appena qualche debole piovasco residuo, per lo più concentrato sulle zone appenniniche", spiega il meteorologo. Una tendenza che caratterizzerà anche il fine settimana.

Una buona notizia mentre nei territori colpiti si fronteggia l'emergenza e si fa la conta dei danni. Nelle ultime 48 ore che l'acqua accumulata ha superato, in alcuni casi, i 350 millimetri. I picchi massimi riguardano, in Emilia-Romagna, nella zona tra Ravenna e Brisighella. Dalla Regione Emilia-Romagna fanno sapere che nel maggio 2023 furono 400-450 i millimetri d’acqua caduta, ma in due alluvioni; ora, in un unico evento, si sono superati, in alcune aree, i 350 millimetri.