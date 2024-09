Firenze, chiama il 118 per i soccorsi. Ma poi ruba l'ambulanza: scatta la denuncia

17 settembre 2024 a

a

a

«Ruba» l’ambulanza che lo stava soccorrendo: è quanto successo ieri pomeriggio in lungarno Soderini a Firenze, durante un intervento del 118 nei confronti di una persona in forte stato d’agitazione. L’uomo, un cittadino marocchino di trent’anni, è stato denunciato dalla polizia per tentato furto. Secondo quanto ricostruito dalle volanti, il soggetto avrebbe prima aggredito verbalmente i sanitari e poi si sarebbe addirittura messo alla guida dell’autombulanza verosimilmente con l’intento di raggiungere, in autonomia, l'ospedale più vicino. Il sistema di sicurezza del mezzo, che messo in movimento senza la chiave inserita nel cruscotto, prevede lo spegnimento automatico del motore, ha interrotto la corsa del 30enne dopo pochi metri. Gli agenti hanno definitivamente fermato l’uomo, al quale sono state poi prestate le dovute cure del caso. Nell’ambito della vicenda l’uomo è stato infine denunciato con l’accusa di tentato furto aggravato del mezzo di soccorso.