Meteo Giuliacci, sorpresa nel weekend: "Addio estate ma...". Le ultime previsioni

Freddo e maltempo su ampie zone dell'Italia venerdì 13 settembre, con la neve che è tornata a farsi vedere sulle Alpi con tempeste e nevicate, e nubifragi in molte aree del Paese (a Roma una bomba d'acqua dopo le 13 ha mandato in tilt la viabilità). Insomma, l'estate è finita? A fornire le ultime previsioni del tempo sono gli esperti di MeteoGiuliacci che spiegano come aria molto fredda proveniente da zone polari è destinata a provocare "un deciso abbassamento delle temperature". Ma per i giorni a venire c'è una sorpresa meteo.

Insomma, siamo al "passaggio di testimone dall’estate all’autunno", spiega Elena Rava nel sito che ospita le previsioni del colonnello Mario Giuliacci. Se al nord abbiamo già valori massimi al di sotto dei 20 gradi, nelle prossime ore le temperature crolleranno anche al centro e in modo meno marcato al sud. Nel weekend, però, avremo un "generale miglioramento" grazie all'alta pressione portata dall'anticiclone delle Azzorre. Sabato 14 settembre cieli sereni ovunque a eccezione dei settori adriatici centro-meridionali e della Sicilia, il tutto "accompagnato da una forte ventilazione dai quadranti settentrionali che porterà un’aria piuttosto frizzante su tutta la Penisola". Il copione non cambia domenica 15 settembre, giornata che si prevede serena con temperature fresche in questo cambio di stagione tra estate e autunno.