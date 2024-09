Meteo, Sottocorona: "Giornata critica". Quali regioni colpirà il maltempo

12 settembre 2024 a

Una "normale perturbazione" è la protagonista delle ultime previsioni meteo diffuse in diretta su La7 da Paolo Sottocorona. "Sapete che le cose normali sono ormai diventate eccezionali. Questa perturbazione è entrata, ha la sua forma classica e sta dando al momento temporali solo a Sud-Ovest della Sardegna e sull'alto-Adriatico", ha spiegato subito l'esperto, che poi è passato a elencare gli effetti: "Porta fenomeni di una certa consistenza". Indicando il tragitto della perturbazione sulla mappa, il meteorologo ha poi anticipato: "Interesserà nel pomeriggio anche il Centro e parte del Sud".

“Maltempo molto forte”. Sottocorona ci fa tremare: dove scattano le previsioni da allerta

La giornata è "critica" soprattutto per il Nord, per la Toscana e in particolar modo per il Friuli Venezia Giulia "dove i colori sono più al rosso". In altre parole? "Maltempo molto forte, da allerta". Come evolve la situazione? Domani tutto "si sposterà verso Est". Sabato, invece, il quadro sarà per lo più ristabilito. "Ci può essere ancora qualche pioggia debole o moderata al Centro-Sud, ma sono sempre più isolate", ha continuato Sottocorona. Le temperature massime, previste per la giornata, "al Nord saranno vicine ai valori delle minime. Al Centro e al Sud fa in tempo a risalire la temperatura", ha concluso.