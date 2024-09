Meteo Giuliacci, "certo al 100 per cento": che fine fa il caldo e cosa ci aspetta a Roma

12 settembre 2024 a

a

a

Anche la Capitale è stata colpita dal maltempo. Le lunghe giornate soleggiate sembrano già un lontano ricordo, ma i nostalgici non devono gettare la spugna. Le condizioni meteo "sono in via di miglioramento", anche se per la giornata di domani, venerdì 13 settembre, "è prevista una certa variabilità sulla città eterna, con possibilità di rovesci e acquazzoni, ma il tutto in un contesto di miglioramento". Parola della squadra di meteogiuliacci.it , che nell'ultimo articolo pubblicato sul sito definisce i contorni del quadro.

"Assaggio d'autunno". Giuliacci: quando si intensificherà il maltempo, le date

Che tempo ci aspetta? Innanzitutto, gli esperti danno per certa la "fine del caldo intenso". Dopo i valori vicini a 30 gradi tra il 10 e l'11 settembre, "adesso il quadro termico per la Capitale è in deciso calo". I metorologi fanno chiarezza: "Non possiamo escludere valori ancora tardo estivi, che saranno presenti nel weekend e probabilmente per parte della prossima settimana. Sicuramente non torneranno più le temperature esagerate che i cittadini romani e i turisti hanno dovuto sopportare tra Luglio e Agosto". Informazione, questa, "certa al 100%".

"Giornata critica". Sottocorona è schietto: quali regioni colpirà il maltempo

Le massime temperature massime, aggiungono, "dovrebbero aggirarsi tra i 25 e i 27 gradi, quindi comunque con temperature ancora da fine Estate, ma in un contesto molto più frizzante la notte e di primo mattino". La ventilazione, poi, sarà particolarmente "intensa".