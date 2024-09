Prezzi benzina, arriva la fine dei ribassi senza sosta. Le nuove medie

10 settembre 2024 a

Scende la calma sulle quotazioni dei prodotti raffinati, si fermano i ribassi sui prezzi dei carburanti alla pompa. In base alle medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti la benzina self service ha segnato 1,780 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,785, pompe bianche 1,769), diesel self service a 1,657 euro/litro (invariato, compagnie 1,661, pompe bianche 1,648). Benzina servito a 1,925 euro/litro (-1, compagnie 1,968, pompe bianche 1,840), diesel servito a 1,802 euro/litro (invariato, compagnie 1,844, pompe bianche 1,718).

Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,705), metano servito a 1,352 euro/kg (+1, compagnie 1,360, pompe bianche 1,34,6) Gnl 1,281 euro/kg (invariato, compagnie 1,272 euro/kg, pompe bianche 1,289 euro/kg). Questi sono invece i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,874 euro/litro (servito 2,144), gasolio self service 1,770 euro/litro (servito 2,046), Gpl 0,858 euro/litro, metano 1,453 euro/kg, Gnl 1,337 euro/kg.