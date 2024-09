Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 10 settembre: tutti i segni

Branko 10 settembre 2024 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 10 settembre 2024:



Ariete

Incamminatevi su una strada nuova, almeno fate un pensiero in questo senso. Prendete decisioni importanti nel campo professionale e nella vita familiare. Se vi riesce prima di ottobre fate programmi precisi per l'autunno-inverno, Giove sarà positivo. Primo quarto in Sagittario, il rapporto di coppia è meraviglioso, siete amati e desiderati, solo questo conta! È tradizione della Luna crescente portare amori a sorpresa, incontri che provocano uno shock.

Toro

Luna primo quarto aumenta la visione ottimistica che avete della vita, permette di affrontare ogni impegno con entusiasmo e fiducia, non mancheranno gratifiche finanziarie. La professione, lavoro, studio, carriera, affari… Tutte le questioni pratiche entrano nella protezione di Mercurio. La positività delle stelle, in primo luogo di Venere vostra guida celeste, si riflette anche nella vita in casa e tocca naturalmente l'amore. Marte è come un toro nell'arena, infuriato nelle battaglie passionali.

Gemelli

Per quanto possa essere per voi noiosa, Luna primo quarto nel settore del matrimonio e delle collaborazioni, cade in Sagittario, apre un capitolo nuovo. In mezzo al caos ambientale e domestico si nasconde qualcosa di bello e di eccitante, cercatelo. Questo è un giorno importante per il vostro segno, che protegge la vostra fortuna, amore, figli, amicizia. Ritrovate il Gemelli di un tempo, godetevi questo fresco amore che vi regala Venere.

Cancro

Luna cambia in Sagittario, vostro settore del lavoro e della salute, che è sotto la protezione anche di Marte e Saturno, Mercurio attivo nel mondo degli affari. Attivatevi sin dalle prime ore del giorno, accadrà qualcosa di speciale perché saranno riconosciuti i vostri meriti ed è probabile il soccorso di un’occasione fortunata. Succede spesso nella vostra incredibile vita che il bello arriva di notte oppure all’alba. Ma voi usate questo Marte come si deve? In amore, dico.

Leone

Rispetto alle previsioni di ieri, oggi il nostro oroscopo è ancora più ottimista, guidato e ispirato da questa incredibile Luna-Sagittario, segno della vostra fortuna, che diventa primo quarto alle ore 6:00 circa, subito in aspetto con Venere in Bilancia: questo significa amore, questo significa trovare la buona sorte là dove uno meno se l'aspetta. Non è la sola Luna a fare miracoli, voi siete circondati anche dalla forza protettiva del grande Giove, re nell'Olimpo, come voi siete il Sole dell'oroscopo.

Vergine

La pressione della Luna primo quarto in Sagittario sul vostro Mercurio, più il contrasto che forma con Saturno e Giove, risulta faticosa per i rapporti con l'ambiente di lavoro e con le autorità, nella salute disturba lo stomaco e la schiena. L'aspetto agita la famiglia e il matrimonio, ma è piuttosto eccitante per l'amore fisico. Matrimonio: come se mancasse l'aria. Riempite la vostra vita di amicizie, sono la vostra fortuna.

Bilancia

La forza della Luna primo quarto è condizionata dagli aspetti che riceve da altri pianeti ma assorbe le caratteristiche del segno in cui cambia fase. Questa mattina succede in Sagittario da cui riceve entusiasmo, allegria e ottimismo, che spingono alla ricerca delle gioie dell'amore e del sesso, a volte persino in maniera eccessiva. Anche le azioni quotidiane vengono affrontate con divertimento, i rapporti interpersonali sono più leggeri. Cautela con il fisico.

Scorpione

Nessun transito negativo nel vostro cielo, a parte il solito Urano in Toro, che agita le collaborazioni ma anche porta al successo nuove associazioni. Il giorno può dirsi perfetto. Siete in condizioni fisiche e mentali perfette per elaborare “La strategia dello Scorpione” quella tecnica leggermente subdola che mette in trappola "Il Sistema". Vincitori nati. Dovete dimostrare di essere all'altezza di un ruolo prestigioso, dimostrate anche di essere amanti di valore.

Sagittario

Aspettate un'ondata di ottimismo, fiducia, voglia di realizzare, di vivere? Eccolo, primo quarto di Luna nel vostro segno alle ore 6:00, in aspetto con Venere, la Luna più bella di tutta l'estate, usatela nel lavoro-affari-famiglia-amore. Dato che è contrastata da Mercurio e altri pianeti, potrebbe creare tensione nei rapporti con le persone dell'ambiente professionale. Non si tratta di accettare passivamente le osservazioni, ma è meglio reagire con il silenzio. Parlate solo in amore.

Capricorno

Avanzamenti di carriera, occasioni per consolidare la posizione economica, ma ricordate che Saturno non sprona a lavorare chi non ne ha voglia. La nave va, assicura Nettuno, per voi in aspetto positivo anche se parecchio emotivo, risparmiatevi la fatica fisica, Marte batte contro. Qualche scossa erotica non manca, nella notte si presenta nel segno una bella crescente Luna: amore, lascia l'ultimo ballo per me.

Acquario

Giove sarà sempre positivo per i soldi, i profitti sono segnati anche nell'odierno cielo, però vi dobbiamo ricordare Nettuno in Pesci, settore del profitto, per un pianeta che non ha un rapporto razionale con il denaro, spesso lo disperde in progetti sbagliati o lo getta nel mare delle illusioni di "grandi fortune". Perciò: ottimo giorno e passionale, ma tutto va assaporato e realizzato per gradi, passo dopo passo.

Pesci

Cautela durante i viaggi è richiesta a tutti i segni. Prima per Luna quadrata a Mercurio, poi per il vostro Nettuno quadrato alla Luna. Eppure noi crediamo che un breve spostamento avrebbe un effetto molto salutare anche sull’attività, ricordate che la gara professionale inizierà prima di ottobre. Ambiente professionale caratterizzato da un'azione antipatica dei collaboratori. Il vostro amore merita di vedervi in forma smagliante, preparate il cuore a una grande emozione.