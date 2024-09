Meteo, si torna ai 38 gradi. Ma l'estate ha le ore contate: cosa svela Giuliacci

03 settembre 2024 a

I temporali, anche violenti, colpiscono l’Italia in questi giorni e hanno portato ad un abbassamento delle temperature. Ma in realtà non hanno eliminato del tutto il caldo estivo dall’Italia. A spiegare come stanno le cose è il colonnello Mario Giuliacci: “Le temperature rimangono elevate e al di sopra della norma, per di più accompagnate da alti tassi di umidità che rendono l'afa decisamente fastidiosa. E allora quando finirà questa lunga, calda e interminabile estate? All'orizzonte si intravede la forte perturbazione che, molto probabilmente, scriverà la parola fine sull'estate 2024. Nei prossimi giorni le temperature torneranno a salire e nel weekend del 7-8 settembre il caldo afoso sarà di nuovo intenso, con punte anche di 37-38 gradi, specie all'estremo Sud, e tutto nonostante l'arrivo della Burrasca di Fine Estate. Temperature anche di 8-10 gradi al di sopra della norma”.

Video su questo argomento Strade di Roma invase dall'acqua e i turisti si tuffano nelle pozzanghere | GUARDA

Questa coda di estate non sarà però duratura. Ecco quanto si legge sul sito meteogiuliacci.it : “Tra lunedì 9 e martedì 10 settembre è probabile l'arrivo di un'altra più intensa perturbazione, accompagnata da numerosi temporali e, soprattutto, da un brusco e deciso abbassamento delle temperature, che in appena 48 ore dovrebbero tornare quasi dappertutto nella norma. Un cambiamento – sottolinea Giuliacci- improvviso e deciso, destinato a lasciarci in eredità temperature più vicine a quelle normali per il mese di settembre e la probabile fine dell'estate”. L’autunno è ormai alle porte, nonostante l’ultima parentesi di caldo.