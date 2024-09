Meteo, dal caldo alle "alluvioni lampo": le previsioni e la burrasca di fine estate

03 settembre 2024 a

L'estate perde colpi con piogge, nubifragi e forti venti che imperversano in molte zone d'Italia come a Roma, dove una bomba d'acqua ha creato non pochi disagi nel pomeriggio di martedì 3 settembre. Cosa ci aspetta nelle prossime ore e nei prossimi giorni? È la fine dell'estate e l'arrivo dell'autunno? Le correnti atlantiche in discesa dal Nord Europa porteranno nelle prossime ore un "pericoloso peggioramento del tempo con il rischio più che concreto di nubifragi e alluvioni lampo", spiegano gli esperti de IlMeteo.it. Il centro della perturbazione raggiungerà il mar Ligure e porterà precipitazioni abbondanti che vedranno il loro culmine giovedì 5 settembre.

Secondo gli ultimi aggiornamenti i territori più interessati saranno quelli a ridosso delle Alpi e delle Prealpi, le pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, nonché la zona tra Liguria e alta Toscana. Contestualmente avremo un crollo delle temperature che si porteranno "su valori addirittura inferiori alla media climatologica del periodo, specie al Centro-Nord, dove cioè insisteranno maggiormente le precipitazioni", spiega il sito. Si tratta della cosiddetta "burrasca di fine estate"? No, ma questa perturbazione le aprirà la strada. Una nuova perturbazione che ci farà piombare in un clima prettamente autunnale coinvolgerà l'Italia "nel weekend e per buona parte della prossima settimana".