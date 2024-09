Friuli, precipita ultraleggero: morta ragazza di 15 anni e il suo istruttore

03 settembre 2024 a

a

a

Precipita ultraleggero a Premariacco, morte le due persone a bordo. A perdere la vita in seguito alle gravissime ustioni sono stati Alessandra Freschet, 15enne al primo volo, e il suo istruttore Simone Fant, 31 anni. Le due persone che erano a bordo dell’ultraleggero precipitato nei pressi dell’aviosuperficie di Premariacco sono morte nell’incendio che si è sprigionato dopo la caduta del velivolo. Si tratta di una ragazza di 15 anni e del suo istruttore.

Video su questo argomento Incidente tra due aerei: tragica fine per i piloti. Case salve per miracolo | GUARDA

Secondo quanto riporta il "Messaggero Veneto" per la giovane era il primo volo. Chi ha assistito al fatto racconta di aver visto il velivolo instabile che perdeva quota, per poi precipitare incendiandosi nella boscaglia dopo un tentativo di atterraggio. Quindi, l’uscita disperata fuori dal velivolo dei due occupanti. I soccorritori con mezzi della Sores e dei vigili del fuoco si sono trovati di fronte ai due corpi riversi a terra ustionati. Portate in ospedale in codice rosso, le due vittime erano state ricoverate in terapia intensiva con ustioni gravissime in tutto il corpo. Restano ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente.