Chi era Alessio Ghersi: il Capitano delle Frecce tricolori morto nello schianto aereo

Una delle vittime nell'incidente dell'ultraleggero caduto in Friuli ieri, in cui sono morte due persone, è Alessio Ghersi, pilota delle Frecce tricolori.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30 di sabato 29 aprile: testimoni hanno visto precipitare il velivolo avvolto in una nuvola di fumo, conseguenza di una fiammata o di un'esplosione. Il riconoscimento delle vittime è avvenuto solo in tarda serata.

Il Capitano Ghersi, 34 anni, originario di Domodossola, - ha spiegato la Aeronautica militare in una nota - ricopriva attualmente la posizione di 2° Gregario destro, Pony 5, all'interno della formazione delle Frecce Tricolori. Era entrato in Aeronautica Militare nel 2007 con il Corso Ibis V dell'Accademia Aeronautica.

Dopo le scuole di volo era stato assegnato al 4° Stormo di Grosseto, dove aveva conseguito la qualifica di pilota combat ready sul velivolo Eurofighter, svolgendo attività di difesa aerea sia in ambito nazionale sia in missioni Nato. Selezionato successivamente per le Frecce Tricolori, avrebbe a breve preso parte alla sua quinta stagione acrobatica con la Pattuglia Acrobatica Nazionale.