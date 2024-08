Benzina, italiani sorpresi al ritorno dalle vacanze: "Livello minimo". Il prezzo

Gabriele Imperiale 26 agosto 2024 a

Buone notizie per milioni di automobilisti italiani di ritorno dalle vacanze: il prezzo della benzina verde raggiunge i minimi mentre il diesel rivede la sua quotazione ai livelli dello scorso anno. Partiamo dal record al ribasso della verde che, come riportato da Tgcom24, cala a 1,811 euro al litro. Un prezzo che non si vedeva dallo scorso 30 gennaio e che può far sorridere gli ultimi vacanzieri che sfrutteranno l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre per mettersi in viaggio con la propria automobile.

Si muovono i prezzi di benzina e diesel, quando conviene fare il pieno

Anche il diesel cala a nuovi clamorosi minimi. E se il ribasso della benzina è un record, il nuovo prezzo del diesel lo è ancora di più. Il carburante infatti viene scambiato adesso a 1,686 euro al litro in media: è lo stesso prezzo del 6 luglio 2023, più di un anno fa. A raccogliere e analizzare questi dati – poi pubblicati da Tgcom24 – “Quotidiani Energia” sulla base di quelli comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit, il Ministero dell’Imprese e del Made in Italy.

Nuova discesa delle medie dei prezzi dei carburanti. Ma c'è anche un segnale “deciso”

I ribassi da record sono quelli legati al self service. Se andiamo invece ad analizzare il “servito” i prezzi medi sono comunque in discesa: la verde a 1,958 euro al litro – in contrazione di quasi 3 centesimi rispetto alla rilevazione del 9 agosto – il diesel invece a 1,833 euro al litro – circa meno 3 centesimi rispetto al prezzo registrato prima della pausa estiva.