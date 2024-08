Traffico da bollino rosso e weekend di rientri: cosa aspettarsi per il controesodo

25 agosto 2024 a

L'estate sta finendo e le famiglie, che hanno per lo più scelto di trascorrere le vacanze al mare o in montagna, rientrano in città. Motivo per cui oggi è previsto traffico da bollino rosso. Un weekend, questo, segnato dallo stop alle ferie e dai ritorni a casa per la riapertura della gran parte delle attività lavorative. Sulla rete Anas sono attese code in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che si dirigono verso le grandi città del Centro-Nord. Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso a partire dal pomeriggio di venerdì e, in particolare, per l’intera giornata di oggi, domenica 25 agosto.

Spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e dai confini di Stato. Per consentire la fluidità del traffico, Viabilità Italia ricorda che Anas (Gruppo FS Italiane) ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri fino al 3 settembre: sospesi 906 cantieri, il 70% di quelli attivi (1278). Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, in direzione nord, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore dalle 7 alle 22.

La presenza su strada di Anas è di circa 2.500 risorse in turnazione, costituite da personale tecnico e di esercizio, oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale che assicurano il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24. Al nord saranno controllati con attenzione i Raccordi Autostradali RA10 “Torino Caselle” in Piemonte, RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia, la SS36 “del Lago di Como e dello Spluga“ in Lombardia, la SS45 “di Val Trebbia” in Liguria, la SS26 “della Valle D’Aosta”, la SS309 “Romea” tra Emilia Romagna e Veneto e la SS 51 “di Alemagna” in Veneto, dove soprattutto negli orari pomeridiani si potranno verificare i consueti incolonnamenti di chi rientra dalle vacanze estive.