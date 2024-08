Meteo, lo scenario cambia. Sottocorona anticipa: "Italia a due facce"

25 agosto 2024 a

a

a

Un "cambiamento parziale di scenario": questo dobbiamo aspettarci dall'inizio della prossima settimana. Se in questi giorni l'anticiclone africano aveva ripreso il sopravvento, presto la presenza della stabilità potrebbe non essere scontata. Lo anticipano le previsioni curate da Paolo Sottocorona e diffuse in diretta su La7. A restare "maggiormente interessato dal flusso atlantico in ingresso", che porterà piogge, sarà soprattutto il Nord. Al Centro-Sud, invece, si manterrà un clima più caldo, sebbene qualche infiltrazione potrà innescare qualche fenomeno.

Quanto durerà il caldo? Giuliacci: "Ecco le regioni più bollenti"

Oggi, al Nord, ci sarà "qualche rovescio" sull'area delle Alpi e delle Prealpi. Fenomeni più probabili nel corso del pomeriggio o della sera. Al Centro "qualche nuvola". "Bel tempo al Sud in prevalenza, ma nel pomeriggio possibili isolati fenomeni in montagna tra Basilicata e Calabria", ha spiegato l'esperto. "Temperature in generale senza variazioni significative", ha specificato. Tempo instabile al Nord anche domani, lunedì 26 agosto. "Temporali forte e verso le pianure in serata", ha anticipato Sottocorona. Poco nuvoloso al Centro, prevalentemente soleggiato al Sud.

"Goccia fredda carica di temporali": dove colpirà e quali saranno le giornate clou

"Italia un po' a due facce" dal punto di vista delle temperature. La mappa delle variazioni delle minime mostra qualche aumento sulle regioni centrali e tirreniche, in diminuzione al Nord e stazionarie al Centro. Per quanto riguarda martedì 27 agosto, è bene attendere al Nord "qualche disturbo su Alpi e Prealpi". "Al Centro la giornata parte bene, ma nel pomeriggio fioriranno rovesci o temporali sulle zone interne. Al Sud tempo poco nuvoloso, che peggiora poi nel pomeriggio", ha concluso il meteorologo.