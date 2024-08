Meteo, "goccia fredda carica di temporali": dove colpirà e quali saranno le giornate clou

24 agosto 2024 a

Sarà un fine settimana all'insegna della stabilità e del bel tempo. Poi, però, tutto potrebbe cambiare. Già da lunedì 26 agosto "il transito di una perturbazione atlantica sull'Europa porterà temporali (seppure intervallati da ampie schiarite) su buona parte delle regioni del Nord", si legge nell'ultimo bollettino meteo de ilmeteo.it . A essere maggiormente a rischio, spiegano gli esperti, "saranno i settori alpini e prealpini, dove non escludiamo pure qualche locale grandinata". Nel resto della penisola italiana, invece, dominerà la scena l'anticiclone africano "con tanto sole e temperature intorno ai 35°C al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori".

Martedì 27 e mercoledì 28 agosto, però, "una particolare figura atmosferica potrebbe destabilizzare non poco il rovente bacino del mar Mediterraneo", anticipa la squadra di meteorologi. Che cosa dobbiamo aspettarci? Arriverà la "goccia fredda (o cut-off in termine tecnico)". "Alle alte latitudini fluiscono delle correnti fresche e instabili ben diverse rispetto a quelle che transitano a latitudini più basse (più calde e stabili) e gli scambi di calore tra Nord e Sud Europa in particolari condizioni possono evolvere, appunto, in un cut-off, ovvero in un blocco di aria fredda in quota che si stacca da un più vasto ciclone atlantico (cut-off, in italiano letteralmente "tagliato fuori")", si legge sul sito. Attenzione al Sud, "alla Sicilia e sugli Appennini dove potrebbero innescarsi temporali violenti, con elevato rischio di grandinate e locali nubifragi", aggiungono.