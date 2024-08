Bayesian "non una barchetta". Sottocorona fa chiarezza: cos'è il downburst

24 agosto 2024 a

A causare l'affondamento del Bayesian, il veliero colato a picco al largo di Palermo, è stato un downburst. Lo ha dichiarato il sostituto procuratore di Termini Imerese, Raffaele Cammarano, che si occupa delle indagini. Ma di cosa si tratta? A spiegarlo è ora Paolo Sottocorona in un video diffuso sui canali ufficiali di La7. "Un mare molto caldo fornisce tantissima energia che esplode dando origine a una tromba marina", ha detto per fare chiarezza su quanto avrebbe potuto scatenare il fenomeno alla base della tragedia della super barca a vela battente bandiera inglese.

Con il downburst, si possono originare venti che "ruotano fino a trecento o quattrocento chilometri all'ora, forse di più", ha continuato Sottocorona. Ma quanto avvenuto al veliero, secondo il meteorologo, è un caso eccezionale. "La tromba d'aria è violentissima, ma una barca a vela di cinquanta metri non è una barchetta". Questi fenomeni violenti, ha però voluto precisare, "sono sempre più comuni".

Nell'analisi offerta dall'esperto anche una delle teorie più fantasiose spuntate in questi giorni. Quella per cui la tromba marina del disastro di Porticello sarebbe stata generata in maniera artificiale. "L'uomo non è mai riuscito a generare fenomeni atmosferici, al di fuori di qualche fulmine. Questo perché servirebbe una quantità tale di energia che oggi non è a disposizione, mi viene anche da dire per fortuna", ha concluso.