Meteo, Giuliacci spiazza tutti: "Nubifragi ma poi...". La verità sul crollo termico

La seconda ondata di caldo di questa estate 2024 sta finendo ma cosa ci aspetta sul fronte del meteo per il proseguo di questo mese di agosto? A fornire le previsioni del tempo aggiornate e le tendenze è il colonnello Mario Giuliacci che sottolinea un dato particolarmente eloquente: "Su 120 locali della penisola solo località hanno raggiunto e superato i 35 gradi". Insomma, le temperature estreme sono destinate a finire presto. Ma quando? Tra sabato 17 e mercoledì 21 di agosto "ci sarà un crollo termico tra i sette e i dieci gradi", spiega l'esperto sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Dobbiamo aspettarci il fresco? Non proprio. "Le temperature si porteranno a 30-32 gradi", spiega il meteorologo, "avvertiremo lo sbalzo termico ma avremo temperature estive normali".

Insomma, un crollo evidente ma da valori molti alti. Ma insieme alla fine del caldo estremo arriveranno anche "rovesci e temporali su tutta l'Italia", afferma Giuliacci che mette in guardia sulle copiose precipitazioni attese in alcune regioni in particolare. Parliamo di "accumuli fino a 100 mm in Abruzzo, di 50 mm nelle Marche, di 20-30 sul Triveneto, Lombardia e Lazio, meno di 10 mm laddove serviva, ossia sul Meridione e in Sicilia", nella morsa della siccità.

Non finisce qui. La sorpresa finale e per l'ultima parte del mese. "Tra il 22 e il 26 agosto - avverte Giuliacci - attenzione al ritorno di un anticiclone africano, ma alquanto debole perché tra l'altro interesserà solo il centro nord con valore pressorio di lieve entità", spiega il meteorologo. Insomma, il break di perturbazioni atteso nei prossimi giorni non sarà la fine dell'estate.