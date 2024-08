Meteo, Sottocorona non ha dubbi: "Ultimo giorno di caldo", temporali e nubifragi

17 agosto 2024 a

a

a

I giorni del ribaltone meteo: le previsioni del tempo di Paolo Sottocorona per La7, sabato 17 agosto, non lasciano spazio a dubbi: siamo nel vivo di un peggioramento le cui avvisaglie localmente le stiamo già vivendo sul nostro paese. Il tempo è già instabile in Sardegna e in alcune aree del centro nord, ma da domentica 18 agosto avremo l'ingresso di un flusso atlantico: la perturbazione porterà precipitazioni e un crollo delle temperature generalizzato su tutta l'Italia.

Il tempo previsto per sabato 17 agosto vede possibili temporali sulle Alpi tra Valle d'Aosta e Piemonte, nel pomeriggio-sera peggiora su gran parte del nord-ovest con temporali anche intensi e qualche fenomeno tra Lombardia ed Emilia Romagna. Al Centro irregolarmente nuvoloso con qualche pioggia o temporale possibile già dal mattino. Peggioramento atteso nel pomeriggio con fenomeni localmente intensi specie tra Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Al sud e in Sardegna il tempo sarà instabile fin dal mattino mentre sui settori peninsulari nubi e schiarite, con qualche temporale sui rilievi tra Basilicata e Puglia e tra Calabria e Sicilia.

Meteo-svolta, Sottocorona: ecco la mappa del "crollo termico"

Per quanto riguarda le temperature oggi è "l'ultimo giorno di gran caldo, sebbene in generale ci sia già stato qualche calo", viene sottolineato nel corso del TgLa7. Domenica 18 agosto il tempo al nord peggiora ulteriormente con piogge e temporali "che si fanno più probabili e diffusi, localmente intensi anche a carattere di nubifragio e con possibili grandinate prima al nord-ovest e poi sul resto del nord", è la previsione del meteorologo. Al centro peggioramento nel pomeriggio soprattutto in Toscana con rovesci e temporali anche forti, al sud tempo variabile localmente instabile con fenomeni più sparsi e più probabili in Campania e sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia.

La tendenza per lunedì 19 agosto indica che la situazione meteo migliora al nord-ovest ma sussiste ancora un po' di instabilità tra Lombardia orientale, Triveneto ed Emilia Romagna. Al centro tempo instabile con rovesci e temporali diffusi anche intensi. Al sud rovesci e temporali, più probabili nel pomeriggio e sui settori peninsulari. In generale, a partire da domenica l'abbassamento delle temperature sarà "sensibile": si tratta di un "crollo termico" che coinvolge tutta la penisola con valori che in certi casi vanno sotto le medie stagionali.