Mpox, cosa sappiamo del vaiolo delle scimmie: variante, sintomi e come si trasmette

16 agosto 2024 a

a

a

Il vaiolo delle scimmie, la variante Mpox Clade I che sembra essere più grave rispetto a Clade II, è in Europa. Giovedì le autorità della Svezia hanno confermato un primo caso del nuovo ceppo di "monkeypox", dopo che l'Oms aveva dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale il giorno prima. Si tratta del primo caso positivo al di fuori del continente africano.

Ma cos'è il vaiolo delle scimmie e come is trasmette? Si tratta di un’infezione zoonotica (trasmessa dagli animali all’uomo) causata da un virus della stessa famiglia del vaiolo (Poxviridae) ma che si differenzia da questo per la minore trasmissibilità e gravità della malattia che provoca, spiega l'Istituto superiore di sanità. Il nome deriva dalla prima identificazione del virus, scoperto nelle scimmie in un laboratorio danese nel 1958. È diffuso in particolare tra primati e piccoli roditori, prevalentemente in Africa. "Nelle aree endemiche è trasmesso all’uomo attraverso un morso o il contatto diretto con il sangue, la carne, i fluidi corporei o le lesioni cutanee di un animale infetto - fa sapere l'Iss sul suo sito - Il virus è stato identificato per la prima volta come patogeno umano nel 1970 nella Repubblica Democratica del Congo. Dalla sua scoperta, casi umani sono stati riportati in diversi paesi africani. Attualmente la malattia è endemica in Benin, Camerun, Repubblica Centro Africana, Repubblica Democratica del Congo, Gabon, Gana (solo casi in animali), Costa d’Avorio, Liberia, Nigeria, Repubblica del Congo, Sierra Leone, e Sud Sudan".

Vaiolo delle scimmie, emergenza in Africa: allarme tra i bambini

Il virus "non si trasmette facilmente da persona a persona. La trasmissione umana avviene principalmente tramite il contatto con materiale infetto proveniente dalle lesioni cutanee o con oggetti contaminati (lenzuola, vestiti…), oppure il contatto prolungato faccia a faccia (attraverso droplets respiratori)", scrive l'Iss. I sintomi: il Mpox si presenta con febbre, dolori muscolari, cefalea, rigonfiamento dei linfonodi stanchezza e manifestazioni cutanee quali vescicole, pustole, piccole croste. La malattia generalmente si risolve spontaneamente in 2-4 settimane con adeguato riposo e senza terapie specifiche; possono venir somministrati degli antivirali quando necessario. Fino a questo momento la maggior parte dei casi ha avuto sintomi lievi con un decorso benigno . Tuttavia, il vaiolo delle scimmie può causare una malattia più grave soprattutto in alcuni gruppi di popolazione particolarmente fragili quali bambini, donne in gravidanza e persone immunosoppresse.

EPIDEMIA MPOX - La malattia infettiva precedentemente nota come vaiolo delle scimmie è stata individuata per la prima volta nell’uomo nella RDC nel 1970. Esistono due sottotipi del virus: il clade I e il clade II. Il clade I, più letale, è endemico da decenni nel bacino del Congo, in Africa centrale. Il clade II, meno grave, è stato nel frattempo endemico in alcune parti dell’Africa occidentale. Fino agli ultimi anni, le epidemie erano per lo più causate da persone che avevano contratto il virus da animali infetti come i roditori, ad esempio mangiando carne di animali selvatici. Il virus è salito alla ribalta nel maggio 2022, quando un nuovo ceppo meno letale chiamato clade IIb si è diffuso in tutto il mondo. Secondo l’Oms, tra gennaio 2022 e giugno 2024 sono stati registrati 208 decessi e più di 99.000 casi di Mpox in 116 Paesi.

"Pronto mezzo milione di vaccini". Emergenza vaiolo, l'Oms lancia l'allarme

IL NUOVO CEPPO - A differenza dell’epidemia globale del 2022, l’ultima ondata è stata guidata dal Clade I, più letale, e dalla sua nuova variante mutata. Il nuovo ceppo, chiamato clade Ib, è stato individuato per la prima volta tra le lavoratrici del sesso nella remota città mineraria di Kamituga, nella provincia del Sud Kivu della RDC, nel settembre 2023. A differenza dei precedenti focolai nel Paese centroafricano, il nuovo ceppo è stato in parte trasmesso per via sessuale, anche tra eterosessuali, hanno dichiarato i ricercatori. È stata registrata anche la diffusione attraverso contatti non sessuali tra persone, compresi i bambini che giocano insieme a scuola. Secondo l’Oms, il clade Ib causa la morte in circa il 3,6% dei casi, anche se i neonati e i bambini sono più a rischio. Inoltre, causa malattie più gravi rispetto al clade II.

Quasi tutte le province della RDC sono ora colpite dal clade I o dal clade Ib, ha dichiarato all’AFP Jean Claude Udahemuka, un ricercatore dell’Università del Ruanda che sta studiando l’epidemia. Secondo i dati dell’Oms, nella prima metà di quest’anno sono stati segnalati più casi di

mpox che in tutto il 2023. Tra il gennaio 2022 e il 4 agosto, ci sono stati 38.465 casi di mpox e 1.456 decessi in Africa, secondo l’Africa CDC. La maggior parte dei casi recenti si è verificata nella RDC. Ma nell’ultimo mese, Burundi, Kenya, Ruanda e Uganda hanno segnalato i loro primi casi di

mpox. Secondo l’OMS, il clade Ib è stato rilevato in tutti e quattro i Paesi, nessuno dei quali ha riportato decessi.

VACCINI - Durante la diffusione globale del vaiolo nel 2022, i vaccini sono stati rapidamente distribuiti nelle regioni più ricche come l’Europa e il Nord America, contribuendo a tenere sotto controllo l’epidemia. Ma i vaccini disponibili non sono stati in gran parte resi disponibili nei Paesi africani più colpiti dal vaiolo. Martedì scorso, il responsabile del CDC per l’Africa Jean Kaseya ha annunciato un accordo con l’Unione Europea e l’azienda farmaceutica Bavarian Nordic per la fornitura e la distribuzione di 200.000 dosi di vaccino contro il vaiolo in tutto il continente. Kaseya ha riconosciuto che le dosi di vaccino anti-varicella della Bavarian Nordic - che richiede due iniezioni per persona - non saranno sufficienti. Ma c’è un piano futuro per assicurare 10 milioni di dosi di vaccino per l’Africa, ha detto a un briefing online per i media. Kaseya ha anche sottolineato che se l’Africa avesse ricevuto prima le dosi di vaccino e il supporto necessario, il numero di casi non sarebbe ora così alto.