Meteo, i giorni di fuoco: la mappa delle temperature fino a Ferragosto

10 agosto 2024 a

a

a

I meteorologi sono concordi nell'indicare la giornata di sabato 10 agosto come l'inizio della nuova ondata di caldo intenso destinata a far salire le temperature su tutta Italia in questo mese di agosto. A causarla è l'azione dell'anticiclone africano che porterà caldo e ostacolerà la formazione di temporali estivi. Già domenica 11 agosto sono previsti picchi nelle temperature fino a 40 gradi, spiegano gli esperti di 3BMeteo . Nella giornata di domani è tuttavia ancora possibile la formazione di temporali locali sui rilievi delle Alpi occidentali, "in particolare tra Piemonte e Valle d'Aosta" e forse "sull'Appennino ligure". Dal punto di vista delle temperature è un weekend bollente: "Punte di 40°C sulle regioni centrali, non esclusi picchi di 41°C in Umbria", spiegano i meteorologi.

La verità sulla fine del caldo e Ferragosto: le previsioni di Giuliacci

La situazione non cambia lunedì 12 agosto, con picchi di caldo e afa attesi tra Toscana, Umbria, Lazio e Valpadana. Martedì 13 agosto si aggiungono alla lista le città di Torino, Milano, Bologna, Bolzano, Firenze, Roma, Perugia. Mercoledì 14 agosto, si legge su 3BMeteo, "sarà la terza giornata infuocata di seguito, punte "di 40°C sono attese anche in Puglia. Bollino rosso per Milano, Bologna, Bolzano, Venezia, Firenze, Roma, Perugia, Bari, Napoli, Cagliari". Discorso simile per il 15, il giorno di Ferragosto. Una lunga settimana calda ci attende.