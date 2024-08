Meteo, il weekend sarà bollente. A Ferragosto c'è il rischio di temporali: “Arriva la saccatura”

09 agosto 2024 a

a

a

Secondo week end d’agosto bollente in Italia, grazie al robusto anticiclone con componente di matrice africana che si espande tra Atlantico ed Europa occidentale interessando anche il Mediterraneo. Condizioni meteo per lo più stabili in Italia, ad eccezione di qualche isolato temporale sui rilievi. Si attendono, spiega il Centro Meteo Italiano, temperature in ulteriore aumento e anomalie positive anche nell’ordine di 8 gradi. Non andrà meglio sull’Europa continentale dove si registreranno valori anche di 10-12 gradi sopra media. L’Italia si avvicina così al Ferragosto, con la prima parte della prossima settimana stabile e molto calda; a seguire alcuni modelli propongono l’arrivo di saccatura dall’Atlantico le quali potrebbero portare un calo termico e maggiore attività temporalesca tra Ferragosto e il successivo weekend.

Intensa ondata di calore, si superano i 40 gradi: la previsione da incubo per agosto

PREVISIONI METEO PER OGGI:

AL NORD Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Nord con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio qualche fenomeno in sviluppo su Alpi orientali e Appennino settentrionale, anche a carattere di temporale, nessuna variazione altrove. Sereno o poco nuvoloso ovunque in serata.

AL CENTRO Tempo stabile al mattino sulle regioni centrali con cieli sereni su tutti i settori. Nel pomeriggio ci attendiamo invece lo sviluppo di nuvolosità sui settori interni con possibilità di acquazzoni o temporali specie sui rilievi. Ampie schiarite ovunque in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo stabile al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Sviluppo di nuvolosità nel pomeriggio con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi sulle zone interne Peninsulari, soleggiato altrove. Ampie spazi di sereno ovunque in serata. Temperature minime e massime in generale rialzo in Italia, salvo una lieve flessione negativa al Sud.

Temperature choc, cosa ci aspetta fino a Ferragosto: le regioni "bollenti"

PREVISIONI METEO PER DOMANI:

AL NORD Tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo su Alpi e Appennino con isolati rovesci sulle Alpi occidentali, nessuna variazione altrove. Sereno o poco nuvoloso ovunque in serata.

AL CENTRO Tempo stabile al mattino sulle regioni centrali con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli per lo più soleggiati, qualche addensamento nelle zone interne ma con tempo asciutto o al più qualche fenomeno isolato. Ampie schiarite ovunque in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo stabile al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio ancora stabilità con cieli soleggiati, qualche nube nelle zone interne specie di Calabria e Sicilia con locali acquazzoni. Ampie spazi di sereno ovunque in serata. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo specie al Centro-Nord.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA:

AL NORD Tempo per lo più stabile nel corso della giornata sulle regioni del Nord con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare qualche acquazzone o temporali pomeridiano specie sulle Alpi. Ampie schiarite ovunque in serata.

AL CENTRO Condizioni di tempo asciutto per tutta la giornata sulle regioni centrali con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE Tempo asciutto al Sud sia al mattino che al pomeriggio con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime in generale ulteriore rialzo su tutta la Penisola.